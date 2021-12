Venerdì grigio, tra nuvole e nebbia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si avvicina un nuovo weekend di dicembre: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Tempo in peggioramento Venerdì a causa di una perturbazione atlantica in discesa dal centro Europa, che si sposterà molto velocemente verso le regioni centro-meridionali. A partire da sabato e nei giorni a seguire condizioni di bel tempo a causa di correnti settentrionali più asciutte accompagnate da una rimonta dell’alta pressione da ovest. Venerdì 10 dicembre 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso ovunque con qualche nebbia in pianura, in rapido dissolvimento. Da metà mattina neve localmente di moderata intensità sul Pavese, neve debole o nevischio su Alpi, Prealpi e settori occidentali. Nel pomeriggio residue deboli nevicate sui rilievi e tra Pavese e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si avvicina un nuovo weekend di dicembre: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Tempo in peggioramentoa causa di una perturbazione atlantica in discesa dal centro Europa, che si sposterà molto velocemente verso le regioni centro-meridionali. A partire da sabato e nei giorni a seguire condizioni di bel tempo a causa di correnti settentrionali più asciutte accompagnate da una rimonta dell’alta pressione da ovest.10 dicembre 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso ovunque con qualchein pianura, in rapido dissolvimento. Da metà mattina neve localmente di moderata intensità sul Pavese, neve debole o nevischio su Alpi, Prealpi e settori occidentali. Nel pomeriggio residue deboli nevicate sui rilievi e tra Pavese e ...

