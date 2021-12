Vagoni riservati alle donne, non possiamo blindarci o farci blindare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Erano le 22 passate del 23 novembre del 2019, alla stazione di Falconara Marittima aspettavo la coincidenza per Rimini dove avevo lasciato l’auto. Stavo tornando da Narni dopo un evento organizzato per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne. La stazione era deserta, non c’era nessuno in attesa di un treno. Mi sentivo a disagio. Un disagio che era diventato tensione quando ero dovuta entrare nei bagni, deserti e silenziosi, e ne ero uscita il più in fretta possibile. Quando era arrivato il treno avevo tirato un sospiro di sollievo. Non era deserto come quelli su cui ero salita tornando tardi da Roma nella tratta Bologna-Ravenna. Arrivata a Rimini alle 23 circa, mentre camminavo verso il parcheggio, mi ero chiesta se fosse illuminato oppure no, poi avevo visto un uomo seduto accanto alla cassa automatica con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Erano le 22 passate del 23 novembre del 2019, alla stazione di Falconara Marittima aspettavo la coincidenza per Rimini dove avevo lasciato l’auto. Stavo tornando da Narni dopo un evento organizzato per la Giornata Internazionale contro la violenza. La stazione era deserta, non c’era nessuno in attesa di un treno. Mi sentivo a disagio. Un disagio che era diventato tensione quando ero dovuta entrare nei bagni, deserti e silenziosi, e ne ero uscita il più in fretta possibile. Quando era arrivato il treno avevo tirato un sospiro di sollievo. Non era deserto come quelli su cui ero salita tornando tardi da Roma nella tratta Bologna-Ravenna. Arrivata a Rimini23 circa, mentre camminavo verso il parcheggio, mi ero chiesta se fosse illuminato oppure no, poi avevo visto un uomo seduto accanto alla cassa automatica con una ...

gianfrancopasc1 : RT @catlatorre: Varie donne chiedono a Trenord vagoni di testa riservati alle donne, per proteggersi da eventuali aggressioni. Capisco lo… - fiammachedanza : RT @catlatorre: Varie donne chiedono a Trenord vagoni di testa riservati alle donne, per proteggersi da eventuali aggressioni. Capisco lo… - pastadirafano : Sono d’accordo in parte, sarebbe bella questa cosa ma purtroppo ad ora è utopia. Intanto però i vagoni riservati al… - Workdayfall132 : @catlatorre I vagoni riservati sono un cerotto su un colpo di pistola La gente viene molestata anche nelle sale d'a… - GiuliaJackFaina : RT @catlatorre: Varie donne chiedono a Trenord vagoni di testa riservati alle donne, per proteggersi da eventuali aggressioni. Capisco lo… -