Una vecchia amicizia | Remembering “Laina”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) di Lorenzo Gigliotti* Gli americani, si sa, si sono divertiti so much con Lina. Ridono e si commuovono di un mondo antropologicamente lontano e però nella sua complessità vicinissimo al destino di ogni uomo. Lina (loro, gli americani, la chiamavano) ha avuto la capacità di raccontare l’imperfezione della vita, la sua ambivalenza. Ma non basta: più degli altri, più di ogni altro, ha avuto la capacità di far sorridere dell’amarezza di questa ambivalenza, del fatto che nulla è dato per sempre. Non c’e’ commedia nei film della Wertmüller, anche in quelli più apertamente comici. C’è il grottesco. Un grottesco però lontano dalle forme inquietanti del Barocco, un grottesco che invece ride divertito delle diversità antropologiche che attraversano l’Italia, così priva com’è di valori comuni condivisi e così scissa nel corpo sociale. Un grottesco che è divenuto forma ...