Un professore | i fan si scatenano contro la Rai con l’accusa di censura

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La fiction con Alessandro Gassmann è stata travolta dalle polemiche per il modo in cui viene raccontato il rapporto tra Simone e Manuel. Nella versione spagnola della serie, il bacio gay e le scene di sesso sono decisamente più esplicite. L'articolo proviene da DireDonna.

il bacio tra Simone e Manuel in Un professore è stato forse censurato? Non sarebbe comunque la prima volta che accade in Italia: ricordiamo quando una scena di passione tra Oliver e Connor venne tagliata da Rai2, scatenando la rabbia dei fan. Un professore, la serie tv che racconta le storie di un gruppo di liceali romani alle prese con la loro formazione umana (più che accademica), è molto seguita, e proprio per questo motivo, i fan hanno notato le differenze con la versione originale. L'episodio in questione vede protagonisti due ragazzi: da una parte Simone, dichiaratamente gay e innamorato di Manuel. La serie, infatti, è nata in Spagna, dove questa scena viene mostrata in modo molto più esplicito.