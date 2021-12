Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno senza cavi del sale di incidenza settimanale a livello nazionale 176 per 100.000 abitanti il 39 dicembrecontro 155 per 100.000 abitanti della settimana precedente cresce anche questa settimana l’occupazione dei reparti ospedalieri il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 8,5% contro il 7,3% di 7 giorni fa il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale al 10,6% rischia di passare in zona gialla l’uscita dalla Zanna Bianca rischia di concretizzarsi a Natale anche per il Veneto la Lombardia rimane nella faccia senza restrizioni il Lazio è invece guarda con attenzione finale alle prese col coronavirus e la variante amico non fa i conti con l’incremento dei casi nelle regioni pur rimanendo in condizioni relativamente migliori rispetto al resto ...