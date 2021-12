The Ferragnez: Fedez aveva spoilerato anche la sigla della serie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ai tempi di Sanremo 2021, Fedez era balzato alle cronache per avere rischiato la squalifica dopo avere condiviso per errore sui social un passaggio del brano con cui era in gara con Francesca Michielin. Con l’uscita su Amazon Prime Video di The Ferragnez, si scopre che il rapper ha commesso la stessa gaffe con la sigla della serie sulla serie. Fedez è ormai famoso per essere sufficientemente incline agli spoiler. Questa nomea risale ad un episodio ben preciso, ovvero a quando, nei giorni precedenti alla sua partecipazione a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, il rapper aveva condiviso per errore su Instagram un breve passaggio di Chiamami Per Nome, infrangendo il regolamento del Festival che prevede che i brani in gara debbano essere del tutto ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ai tempi di Sanremo 2021,era balzato alle cronache per avere rischiato la squalifica dopo avere condiviso per errore sui social un passaggio del brano con cui era in gara con Francesca Michielin. Con l’uscita su Amazon Prime Video di The, si scopre che il rapper ha commesso la stessa gaffe con lasullaè ormai famoso per essere sufficientemente incline agli spoiler. Questa nomea risale ad un episodio ben preciso, ovvero a quando, nei giorni precedenti alla sua partecipazione a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, il rappercondiviso per errore su Instagram un breve passaggio di Chiamami Per Nome, infrangendo il regolamento del Festival che prevede che i brani in gara debbano essere del tutto ...

Advertising

PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - nata_stanca : Ho iniziato a guardare The Ferragnez. Io non mi spiego come faccia la gente ad idolatrare una persona inutile come… - FrankBova1 : RT @SocialmenteDiv1: Scusate… sarò l’unico a NON guardare la serie TV The Ferragnez?? O c’è qualcun altro? - saraontheroad : i primi 4 minuti dei The Ferragnez: praticamente io sono Fedez #TheFerragnezLaSerie -