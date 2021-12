Simone Biles, per Time è l'atleta dell'anno: «Ha saputo dire basta» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nell'anno in cui la regina della ginnastica ha vinto meno di sempre la rivista la elegge migliore esempio del mondo dello sport. Il suo merito è essere stata in grado di fermarsi quando ha visto la sua salute mentale in pericolo nel bel mezzo dei giochi olimpici che dovevano essere la sua consacrazione sportiva Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nell'in cui la reginaa ginnastica ha vinto meno di sempre la rivista la elegge migliore esempio del mondoo sport. Il suo merito è essere stata in grado di fermarsi quando ha visto la sua salute mentale in pericolo nel bel mezzo dei giochi olimpici che dovevano essere la sua consacrazione sportiva

