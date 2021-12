Santa Lucia arriva il 13 dicembre ma a Bergamo si festeggia tutta la settimana (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fino a domenica 19 dicembre nei musei, teatri, cinema. E anche all’Orto Botanico e alla Biblioteca Tiraboschi: tutti gli eventi del Comune di Bergamo per la festa dei più piccoli (con qualcosa anche per i grandi) Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fino a domenica 19nei musei, teatri, cinema. E anche all’Orto Botanico e alla Biblioteca Tiraboschi: tutti gli eventi del Comune diper la festa dei più piccoli (con qualcosa anche per i grandi)

Ultime Notizie dalla rete : Santa Lucia Forlì, il 13 dicembre torna la Fiera di Santa Lucia Forlì - 10 dicembre 2021 - Ogni anno, il 13 dicembre, in corso della Repubblica a Forlì, si tiene la tradizionale Fiera di Santa Lucia, la festa del Torrone per le ragazze innamorate. Un detto popolare definisce il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, come il "giorno più corto che ci sia". Anche se in realtà il solstizio d'...

San Giovanni in Marignano: da domani, sabato, l'addobbo dell'albero di Natale di piazza Silvagni In occasione dell'Antica Fiera di Santa Lucia, in programma dall'11 al 13 dicembre, torna a San Giovanni in Marignano 'Il Villaggio degli Elfi di Natale' a cura di Aps Pro Loco con un programma ricco ...

Iniziative a Fidenza per Santa Lucia - ParmaDaily.it REGIONE: 40 BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN EUROPA la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale Giorgio Leonardi, ha finanziato 40 borse di studio per la frequenza dell’anno scolastico 2022/2023 in uno stato membro dell’unione europea per ...

Festa di Santa Lucia a Santa Margherita Anche quest'anno, a Santa Margherita, l'arciconfraternita di San Bernardo festeggia la contitolare dell'Oratorio che si trova lungo Corso Matteotti: Santa Lucia. La ricorrenza è lunedì, l'inizio dei f ...

