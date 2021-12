Roma | Abraham fa dieci | quei pali che gridano vendetta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Solo il tempo dirà se la carriera di Tammyallapotrà essere paragonata a quella di Edin Dzeko. Inutile negare che la partenza del bosniaco abbia lasciato un vuoto nel cuore di molti tifosi giallorossi: le 8 reti in campionato e le 3 in Champions League con l’Inter stanno dimostrando come una rosa di qualità esalti le caratteristiche di Edin e che le ultime difficoltà nella capitale erano state per lo più di tipo tattico e psicologico. A Tammy ora il compito di dover raccogliere un’eredità pesante, compito che finora, anche grazie al suo temperamento, sta dimostrando di poter svolgere nel migliore dei modi. Tutti aspettano con ansia la sua esplosione da bomber di razza, un’esplosione che possa regalare allauna ventina di gol a stagione e magari anche qualche titolo. Intanto, con la doppietta di ieri a Sofia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Abraham

è a dieci gol: eguagliato lo score di Dzekoadesso è arrivato a dieci gol totali tra Conference e campionato. Sebbene non abbia ancora convinto tutti i tifosi, che vorrebbero ......di farsi recuperare dal tranquillo 3 - 0 (doppioe sigillo di Mayoral) fino al 3 - 2 che in apnea fino al triplice fischio . Mourinho ha ringraziato lo Zorya per aver permesso alladi ...Vittoria senza problemi nonostante il brivido finale per la Roma in casa del CSKA Sofia, 2-3 per i giallorossi con la doppietta di Abraham e la rete di Mayoral a rendere inutile le marcature di casa ...Bastano 17 minuti al gelo di Sofia per fermare Nicolò Zaniolo. È la terza volta che accade in questo campionato. L’esterno fa fatica ...