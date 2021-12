Perde uno sci a quota 1400: il Soccorso Alpino va incontro a due scialpinisti a Forni di Sopra (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le 15.30 e le 16.30 la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni di Sopra è uscita in alta Val di Suola per andare incontro a due scialpinisti friulani, un uomo e una donna entrambi del 1992, che hanno chiesto aiuto. Uno dei due sciatori aveva perso uno sci tra i 1400 e i 1500 metri di altitudine, Sopra il Rifugio Pacherini e temeva che, attardandosi a cercarlo e non disponendo di torce frontali, potesse incappare assieme alla sua compagna di gita nel buio durante la discesa. E così per non destare allarme ha avvisato la stazione del Soccorso Alpino locale. D’accordo con i due scialpinisti, la stazione di Forni di Sopra ha chiamato due tecnici che, con ... Leggi su udine20 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le 15.30 e le 16.30 la stazione dele Speleologico didiè uscita in alta Val di Suola per andarea duefriulani, un uomo e una donna entrambi del 1992, che hanno chiesto aiuto. Uno dei due sciatori aveva perso uno sci tra ie i 1500 metri di altitudine,il Rifugio Pacherini e temeva che, attardandosi a cercarlo e non disponendo di torce frontali, potesse incappare assieme alla sua compagna di gita nel buio durante la discesa. E così per non destare allarme ha avvisato la stazione dellocale. D’accordo con i due, la stazione didiha chiamato due tecnici che, con ...

