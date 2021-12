“Noi che abbiamo l’anima moriamo più spesso”, scriveva Emily Dickinson (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il desiderio del silenzio è raramente un gusto acquisito“, così scriveva Emily Dickinson, una poetessa che del silenzio aveva fatto il suo stile di vita. Cresciuta in un’epoca in cui era reputato sbagliato saper leggere o scrivere per una donna, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della letteratura. Le sue poesie avevano un tocco sensibile e al tempo stesso innovativo, tanto che oggi è ancora una delle poetesse più lette e ammirate di sempre. Quest’oggi, 10 dicembre, di 191 anni fa nasceva Emily Dickinson. Classe 1830, ha vissuto perlopiù in solitudine, legandosi profondamente alla scrittura e ad amori platonici. Figlia di una famiglia borghese, Emily ha trascorso parte della sua vita, a partire dai 25 anni, segregata in camera sua, scegliendo la solitudine come segreto ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il desiderio del silenzio è raramente un gusto acquisito“, così, una poetessa che del silenzio aveva fatto il suo stile di vita. Cresciuta in un’epoca in cui era reputato sbagliato saper leggere o scrivere per una donna, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della letteratura. Le sue poesie avevano un tocco sensibile e al tempo stesso innovativo, tanto che oggi è ancora una delle poetesse più lette e ammirate di sempre. Quest’oggi, 10 dicembre, di 191 anni fa nasceva. Classe 1830, ha vissuto perlopiù in solitudine, legandosi profondamente alla scrittura e ad amori platonici. Figlia di una famiglia borghese,ha trascorso parte della sua vita, a partire dai 25 anni, segregata in camera sua, scegliendo la solitudine come segreto ...

