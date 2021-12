Miriana si dichiara a Biagio e “dimentica” Nicola ma spunta la fidanzata di lui… (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’intesa che c’è tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan è sotto gli occhi di tutti. Entrambi si divertono a giocare e stuzzicarsi ma se tra loro ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia è ancora un mistero anche perché lui sarebbe impegnato. Miriana si dichiara a Biagio ma spunta la fidanzata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’intesa che c’è traD’Anelli eTrevisan è sotto gli occhi di tutti. Entrambi si divertono a giocare e stuzzicarsi ma se tra loro ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia è ancora un mistero anche perché lui sarebbe impegnato.simaladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Miriana si dichiara a Biagio e “dimentica” Nicola ma spunta la fidanzata di lui… - annastellare : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma c’è una cosa non detta - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D`Anelli, ma c`è una cosa non detta #miriana #trevisan #dichiara #biagio… - StraNotizie : Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma c’è una cosa non detta - BITCHYFit : Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma c’è una cosa non detta -