Lutto per Claudia Gerini, il messaggio struggente su Instagram: “Sei e sarai sempre con me” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lutto per Claudia Gerini: poche ore fa, l’attrice ha affidato a un post su Instagram il suo grande dolore per la morte di una persona speciale, una presenza chiave nella sua vita privata. Attraverso il suo profilo social, il messaggio struggente accompagnato da alcune dolcissime foto dopo la tragica perdita. Lutto per Claudia Gerini, il messaggio struggente e le foto su Instagram “Nonna Emilia, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri“. Con queste parole intrise di dolore e dolci ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)per: poche ore fa, l’attrice ha affidato a un post suil suo grande dolore per la morte di una persona speciale, una presenza chiave nella sua vita privata. Attraverso il suo profilo social, ilaccompagnato da alcune dolcissime foto dopo la tragica perdita.per, ile le foto su“Nonna Emilia, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei econ me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri“. Con queste parole intrise di dolore e dolci ...

Advertising

Tg3web : La veglia di New York per ricordare Davide Giri, il giovane ricercatore italiano ucciso a coltellate da pregiudicat… - annamariabeatr6 : RT @russotweet: Il #cinema è in lutto. È morta #LinaWertmuller, straordinaria protagonista del cinema italiano ed internazionale, un patrim… - russotweet : RT @russotweet: Il #cinema è in lutto. È morta #LinaWertmuller, straordinaria protagonista del cinema italiano ed internazionale, un patrim… - Enk_rev2 : RT @fanpage: Grave lutto nell'Arma dei Carabinieri. Salvo Gagliano, capo di Stato Maggiore, è stato ucciso dal Covid a 57 anni. Malato da t… - zazoomblog : Lutto per Claudia Gerini l’attrice dice addio alla nonna - #Lutto #Claudia #Gerini #l’attrice… -