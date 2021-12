La Vita in Diretta, inviata derubata: realizzava un servizio sui furti – VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grande spavento a La Vita in Diretta: inviata di Matano vittima di un furto. E’ sparita tutta l’attrezzatura dall’auto Non è la prima volta che gli inviati delle trasmissioni televisive sono vittime di furti, violenze fisiche, verbali o addirittura molestie. Questa volta è successo ad un’inviata de La Vita in Diretta. Come raccontato nel corso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grande spavento a Laindi Matano vittima di un furto. E’ sparita tutta l’attrezzatura dall’auto Non è la prima volta che gli inviati delle trasmissioni televisive sono vittime di, violenze fisiche, verbali o addirittura molestie. Questa volta è successo ad un’de Lain. Come raccontato nel corso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

watohal : @AlekosPrete @wikileaks @StellaMoris1 @SMaurizi @Artventuno @FnsiSocial @IaconaRiccardo @BeppeGiulietti… - AntonioFardella : @GianGian3Gian @MarioLo26227538 @robersperanza Ma certo. Uno su tutti, la Polonia. Paese dove si vive tranquillamen… - CClub1989 : Il nostro Can Yaman su rai uno alla vita in diretta lo scorso 4 dicembre al #ChristmasWorld di Roma, per la sua ass… - magno_patrizia : @BarillariDav Cosa dire? Rimango basita! Riascoltate l'intervista rilasciata sul programma di Rai1 'La Vita in Dire… - rainbowgirl0002 : RT @luIuriant: piangendo per Damiano nella diretta piccinissimo che non spiaccicava parola neanche a pagarlo e Nicolas che lo coinvolgeva d… -