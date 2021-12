Iss: l?incidenza cresce ancora e tocca 176, l?indice Rt arriva a 1,18 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Iss, cabina di regia settimanale sulla pandemia da Covid: l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Iss, cabina di regia settimanale sulla pandemia da Covid: l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila...

Advertising

CorriereRomagna : Covid Italia, rapporto Iss. L'incidenza dei contagi sale a 176, in discesa l'indice Rt: ora è a 1,18 -… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sale ancora l'incidenza, ma l'Rt è in calo. Dati #iss: «Ricoveri in aumento» - fattoquotidiano : Covid, Iss: l’incidenza continua ad aumentare, l’indice Rt stabile - ilmessaggeroit : Iss: l’incidenza cresce ancora e tocca 176, l’indice Rt arriva a 1,18 - EmMicucci : #Covid #Iss: Rt resta sopra 1. È a 1, 18 Sale incidenza: 176 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti Aumentano post… -