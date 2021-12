INPS, quando arriva la Naspi? Ecco la data di dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra i tanti pagamenti a carico dell’INPS c’è la Naspi. Molti sono in attesa di riceverla. Ma quando arriverà a dicembre? INPS (AdobeStock)Mese particolarmente denso pe i tanti soggetti che aspettano i pagamenti dall’INPS. L’Istituto si deve fare carico di tante operazioni e, queste, possono subire anche dei ritardi. In questo caso, però, l’INPS cerca di garantire tutte le somme prima del Natale. Nel nostro discorso rientra la Naspi. La Naspi è una indennità mensile di disoccupazione. Questa è stata sancita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Tale misura va a sostituire le passate prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl. Questa si rivolge ai lavoratori con rapporto subordinato che hanno ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra i tanti pagamenti a carico dell’c’è la. Molti sono in attesa di riceverla. Maarriverà a(AdobeStock)Mese particolarmente denso pe i tanti soggetti che aspettano i pagamenti dall’. L’Istituto si deve fare carico di tante operazioni e, queste, possono subire anche dei ritardi. In questo caso, però, l’cerca di garantire tutte le somme prima del Natale. Nel nostro discorso rientra la. Laè una indennità mensile di disoccupazione. Questa è stata sancita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Tale misura va a sostituire le passate prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl. Questa si rivolge ai lavoratori con rapporto subordinato che hanno ...

