Il medico che usava false ricette di pazienti oncologici per spacciare oppiacei (Di venerdì 10 dicembre 2021) È agli arresti domiciliari e dovrà rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione e falsità ideologica in atti pubblici. A casa, con un braccialetto elettronico a controllarlo, è finito un medico spacciatore che ha il suo studio in corso 22 marzo, nella zona Est di Milano. Il dottore utilizzava, come evidenziato dalle indagini sul suo operato, ricette per pazienti oncologici per prescrivere ad alcuni tossicodipendenti (che avevano saputo della sua "trovata") dei farmaci a base oppioide che in Medicina vengono utilizzati per la "cura del dolore". medico spacciatore di oppiacei, usava ricette per pazienti oncologici Il 61enne, inoltre, è anche un recidivo. Durante i dieci mesi di indagine, ...

