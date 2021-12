Green pass, arriva la revoca temporanea in caso di positività al Covid (Di venerdì 10 dicembre 2021) -19. Il ministero della Salute sta lavorando alla nuova normativa Il ministero della Salute starebbe valutando una misura che sospenderebbe in maniera temporanea la validità del Green pass in caso di positività al Covid. La misura si renderebbe necessaria per arginare una contraddizione, ovvero la validità del certificato anche se si dovesse risultare positivi al Covid. In tal caso, non risulterebbe ai controlli la positività, garantendo al soggetto l’accesso a quei luoghi attualmente frequentabili se in possesso della certificazione verde (cinema, teatri, ristoranti al chiuso…). Leggi anche: Morte Michele Merlo, un medico è indagato per omicidio colposo Si tratterebbe di una revoca temporanea, che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) -19. Il ministero della Salute sta lavorando alla nuova normativa Il ministero della Salute starebbe valutando una misura che sospenderebbe in manierala validità delindial. La misura si renderebbe necessaria per arginare una contraddizione, ovvero la validità del certificato anche se si dovesse risultare positivi al. In tal, non risulterebbe ai controlli la, garantendo al soggetto l’accesso a quei luoghi attualmente frequentabili se in possesso della certificazione verde (cinema, teatri, ristoranti al chiuso…). Leggi anche: Morte Michele Merlo, un medico è indagato per omicidio colposo Si tratterebbe di una, che ...

