Genoa | scelto il nuovo General Manager | il comunicato del club

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilha annunciato che Johannes Spors sarà ildel. Dopo aver ingaggiato Shevchenko per la panchina, arriva il secondo cambiamento apportato dalla nuova proprietà. Johannes SporsQuesto ildel: “Johannes Spors è ilFootball del. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie. IlCfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon ...

