Emergenza climatica, le Alpi cambiano profilo: in vent’anni oltre 500 frane e colate di detriti (Di venerdì 10 dicembre 2021) La crisi climatica incide al punto che le Alpi cambiano profilo. Due gli indicatori che testimoniano quanto ormai sta accadendo ad alta quota: l’aumento, a un ritmo sempre più accelerato, della fusione dei ghiacciai – che stanno perdendo superficie e spessore, frammentandosi e disgregandosi in corpi glaciali più piccoli – e l’aumento dei cosiddetti fenomeni di instabilità. Cioè frane, valanghe di roccia, di ghiaccio e colate detritiche. È quanto emerge dalla seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna realizzata da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi) che arriva alla vigilia della giornata della montagna (11 dicembre). Emerge, fra l’altro, che tra il 1850 e il 1975 i ghiacciai delle Alpi europee hanno perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La crisiincide al punto che le. Due gli indicatori che testimoniano quanto ormai sta accadendo ad alta quota: l’aumento, a un ritmo sempre più accelerato, della fusione dei ghiacciai – che stanno perdendo superficie e spessore, frammentandosi e disgregandosi in corpi glaciali più piccoli – e l’aumento dei cosiddetti fenomeni di instabilità. Cioè, valanghe di roccia, di ghiaccio eche. È quanto emerge dalla seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna realizzata da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi) che arriva alla vigilia della giornata della montagna (11 dicembre). Emerge, fra l’altro, che tra il 1850 e il 1975 i ghiacciai delleeuropee hanno perso ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza climatica La filantropia alzi la voce (10/12/2021) L'emergenza climatica e l'attuale pandemia ci hanno dimostrato che silos e confini stanno diventando obsoleti o ideologici. Consapevolezza . Le organizzazioni filantropiche possono avere risorse e ...

Attivisti per l'ambiente bloccano ancora la tangenziale, automobilisti infuriati Come fatto 24 ore prima, allo stesso orario, hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Emergenza climatica ed ambientale' e si sono seduti sulla carreggiata della tangenziale est. Blocco su via del Foro Italico che ha fatto infuriare molti automobilisti, alcuni scesi dalla loro vettura ...

Emergenza climatica, le Alpi cambiano profilo: in vent’anni oltre 500 frane e colate di detriti Il Fatto Quotidiano La filantropia alzi la voce La filantropia deve essere più politica, perché alzare la voce è fondamentale per creare un’ambiente abilitante, uno spazio civico e sociale che permetta un vero cambiamento ...

Stato di emergenza, Governo valuta la proroga dopo il 31 dicembre Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, conferma le voci sulla possibile proroga dello Stato di Emergenza. D'accordo il PD. The post Stato di emergenza, Governo valuta la proroga dopo il 3 ...

