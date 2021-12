Ebbene sì | Lana Del Rey ha sfilato su un red carpet con un abito da 20 dollari

Leggi su diredonna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sembra che gli abiti con dettagli cut out siano il vero must have della stagione fredda: fin dall’autunno 2021, infatti, siamo stati travolti da centinaia di foto di celebrities che hanno calcato palchi e redsfoggiando vestiti dalle forme e colori più disparati, ma con una caratteristica in comune: il cut out, che conferisce quel vedo – non vedo iper femminile a qualsiasi. E la pop starDel Rey non è stata certo da meno, in occasione dei Variety Awards 2021. La cantante è apparsa sul tappeto rosso dell’evento, durante il quale ha ricevuto il premio Variety Hitmakers Decade Award, con un abitino sui toni del verde, dalla stampa psichedelica, caratterizzato da una miriade di lacci che si incrociano fino a chiudersi in un fiocco all’altezza del seno. Il tutto reso più sensuale da alcuni dettagli cut out, che lasciano ...