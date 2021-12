Covid oggi Lazio, 1.871 contagi: 861 casi a Roma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.871 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. I casi registrati a Roma città nelle ultime 24 ore sono stati 861. “oggi, nel Lazio, su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495). Sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le persone nelle terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 1.871 i nuovida coronavirus10 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 13 morti. Iregistrati acittà nelle ultime 24 ore sono stati 861. “, nel, su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovipositivi (+495). Sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le persone nelle terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. Icittà sono a quota 861”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza ...

