Covid, Mauro da Mantova intubato. Cruciani: "Così l'ho convinto a ricoverarsi" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pronto Mauro, dove sei?" . "Sono al supermercato, a starnutire, senza mascherina e con la febbre a 38". "Ma sei pazzo, vai subito a casa. Non si fa Così...". Il dialogo, depurato del turpiloquio che,

mauro_vaiani : Continuano i grandi successi del #GreenPass (misura sanitaria e non discriminatoria, dicebant): - skriccc : Mauro da Mantova in rianimazione per il Covid, l’intervista a David Parenzo: «Ritirerò la querela» - CDTV126 : RT @DAVIDPARENZO: Mauro da Mantova in rianimazione per il Covid, l’intervista a David Parenzo: «Ritirerò la querela» - - AristarcoScann1 : RT @BimbePeppe: Mauro da #Mantova, che interveniva su @Radio24_news da #Cruciani, prima ha fatto untore vantandosi, ora è in terapia intens… - infoitinterno : Covid, Mauro da Mantova il no vax della Zanzara 'intubato, non risponde alle cure'. Il triste annuncio di Cruciani -