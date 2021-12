Babbo Natale, con tutti i problemi che ha la Chiesa perché prendersela proprio con lui? (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Chiesa ha tanti nemici e non è certo tra questi che si annida Babbo Natale. Eppure l’ultima polemica che riguarda Santa Claus proviene da un vescovo. Il primate di Noto Antonio Staglianò che ha detto ai bambini che Babbo Natale non esiste e che è solo una trovata pubblicitaria della Coca Cola. Le parole del vescovo sono arrivate dopo uno degli eventi clou della manifestazione, la rievocazione dell’arrivo di San Nicola a cavallo. “No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari” e l’azienda “ne usa l’immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani”. LEGGI ANCHE Babbo Natale col tutù per i fanatici del gender ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laha tanti nemici e non è certo tra questi che si annida. Eppure l’ultima polemica che riguarda Santa Claus proviene da un vescovo. Il primate di Noto Antonio Staglianò che ha detto ai bambini chenon esiste e che è solo una trovata pubblicitaria della Coca Cola. Le parole del vescovo sono arrivate dopo uno degli eventi clou della manifestazione, la rievocazione dell’arrivo di San Nicola a cavallo. “No,non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari” e l’azienda “ne usa l’immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani”. LEGGI ANCHEcol tutù per i fanatici del gender ...

