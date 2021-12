Assange verso l’estradizione negli Usa Wikileaks | “Complotto per ucciderlo”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Julian, 50 anni, giornalista e attivista australiano, fondatore dell’organizzazione divulgativa, rischia davvero di finire di fronte ai tribunali degli Stati Uniti. L’Alta Corte di Londra ha infatti accolto il ricorso di un team di avvocati americani contro il rifiuto di estradizione da parte inglese. Lo aveva stabilito la giudice distrettuale, Vanessa Baraitser, con una sentenza nello scorso gennaio. Il pericolo del suicidio I magistrati hanno ora ribaltato il verdetto:didalla Gran Bretagna agli Usa è possibile. Il no alla consegna dell’ex primula rossa aveva come motivazione il pericolo di suicidio. Circostanza legata, secondo una perizia, al prevedibile trattamento giudiziario e carcerario cuisarebbe andato incontro in America. Adesso un tribunale ...

Numerose le accuse del governo degli Stati Uniti, in particolare per aver fatto trapelare in rete materiale segretissimo riguardante le guerre in Iraq e in Afghanistan: se dovesse ...Orapotrà impugnare la sentenza di appello o attendere la rivalutazione del suo status, ma l'apertura del rischio di estradizione è chiaramente qualcosa che può cambiare per sempre il suo ...L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado che negava l’estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Usa. Il caso verrà quindi rinviato al tribunale di grado inferiore p ...L'Alta Corte della Gran Bretagna ha infatti ribaltato la sentenza di primo grado che negava l'estradizione di Assange agli Stati Uniti. La fragilità non è stata probabilmente più vista come una condiz ...