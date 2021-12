Aereo in volo da Verona a Palermo in mezzo ai fulmini, dirottato a Catania (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il volo Aereo Verona - Palermo della Ryanair ieri è stato dirottato su Catania a causa del maltempo: era in corso una tempesta con pioggia insistente e ripetuti fulmini. Il volo era partito in orario ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildella Ryanair ieri è statosua causa del maltempo: era in corso una tempesta con pioggia insistente e ripetuti. Ilera partito in orario ...

