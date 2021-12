Vigliotti: “Nandez lo prenderei subito, è fortissimo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianluca Vigliotti commenta l’interesse del Napoli per Nandez Il giornalista Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianlucacommenta l’interesse del Napoli perIl giornalista Gianlucaè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA GIUNTOLI DEVE CHIUDERE SUBITO, SAREBBE UN GRANDE COLPO PORTARLO IN AZZURRO A GENNAIO. IL GIORNALI… - sscalcionapoli1 : Vigliotti: “Registriamo l’interesse da parte del Napoli per Nandez e Parisi” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Vigliotti: 'Registriamo l’interesse da parte del Napoli per Nandez e Parisi” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Vigliotti: 'Registriamo l’interesse da parte del Napoli per Nandez e Parisi” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Vigliotti: 'Registriamo l’interesse da parte del Napoli per Nandez e Parisi” -

Ultime Notizie dalla rete : Vigliotti Nandez Vigliotti: 'Napoli, prendi Nandez: che affare. E' un'ira di Dio con un solo difetto' AreaNapoli.it Vigliotti: “Nandez lo prenderei subito, è fortissimo” “Fossi nel club azzurro mi fionderei subito su Nandez del Cagliari. E’ un calciatore fortissimo, proprio il centrocampista che servirebbe alla squadra di Spalletti a centrocampo. Tra l’altro non sta v ...

Vigliotti: "Napoli, prendi Nandez: che affare. E' un'ira di Dio con un solo difetto" Gianluca Vigliotti consiglia l'acquisto di Nandez del Cagliari: 'Sarebbe un grande colpo per la compagine partenopea di Luciano Spalletti'.

“Fossi nel club azzurro mi fionderei subito su Nandez del Cagliari. E’ un calciatore fortissimo, proprio il centrocampista che servirebbe alla squadra di Spalletti a centrocampo. Tra l’altro non sta v ...Gianluca Vigliotti consiglia l'acquisto di Nandez del Cagliari: 'Sarebbe un grande colpo per la compagine partenopea di Luciano Spalletti'.