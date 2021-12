Uomini e Donne: Ivan Gonzalez Svela Il Suo Problema Segreto! (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, ha Svelato ai suoi fan un segreto custodito gelosamente sino ad ora. Il 29enne soffre di una patologia che condiziona la sua vita quotidiana, tanto da arrecargli problemi anche nella vita di coppia. Ecco tutto quello che ha raccontato! Ivan Gonzalez soffre di ipocondria: la confessione In molti ricorderanno Ivan Gonzales non solo per la sua partecipazione a Temptation Island in veste di tentatore, ma anche nel ruolo di Tronista a Uomini e Donne. Oggi non lo vediamo più sulla TV italiana ma, nonostante ciò, il 29enne continua ad essere molto seguito dal pubblico. In queste ultime ore, proprio l’ex Tronista ha Svelato ai suoi fan un segreto che lo riguarda. ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex tronista di, hato ai suoi fan un segreto custodito gelosamente sino ad ora. Il 29enne soffre di una patologia che condiziona la sua vita quotidiana, tanto da arrecargli problemi anche nella vita di coppia. Ecco tutto quello che ha raccontato!soffre di ipocondria: la confessione In molti ricorderannoGonzales non solo per la sua partecipazione a Temptation Island in veste di tentatore, ma anche nel ruolo di Tronista a. Oggi non lo vediamo più sulla TV italiana ma, nonostante ciò, il 29enne continua ad essere molto seguito dal pubblico. In queste ultime ore, proprio l’ex Tronista hato ai suoi fan un segreto che lo riguarda. ...

