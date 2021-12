Unicef, il Covid è la più grande crisi globale: 1,8 bambini poveri ogni secondo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il report dell’Unicef sulla pandemia e gli effetti che questa sta avendo sui bambini a livello mondiale è drammatico: dall’inizio della pandemia a oggi il Covid rappresenta la più grande crisi globale con 1,8 bambini poveri ogni secondo. Scopriamo com’è la situazione che riguarda i più piccoli e come si può agire per arrestare questa grande crisi mondiale sui diritti umani dei bambini. Unicef: il Covid è la più grande crisi globale per i bambini L’impatto che il Covid ha sulla popolazione mondiale continua ad aggravarsi sempre più: aumenta la povertà ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il report dell’sulla pandemia e gli effetti che questa sta avendo suia livello mondiale è drammatico: dall’inizio della pandemia a oggi ilrappresenta la piùcon 1,8. Scopriamo com’è la situazione che riguarda i più piccoli e come si può agire per arrestare questamondiale sui diritti umani dei: ilè la piùper iL’impatto che ilha sulla popolazione mondiale continua ad aggravarsi sempre più: aumenta la povertà ...

