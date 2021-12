Tumore dell’ovaio | crescono le opportunità di trattamento

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Circa 5200 casi l’anno in Italia. E, purtroppo, una diagnosi che difficilmente arriva quando la lesione è agli inizi, perché i primi sintomi sono spesso generici: gonfiore addominale, dolore nella parte bassa dell’addome, bisogno frequente di urinare, inappetenza. Se si dovesse tracciare un identikit delovarico, questa è la situazione fino al riconoscimento della lesione. Ma se si passa al, tante sono le novità importanti. In particolare l’avvento negli ultimi anni dei PARP inibitori ha cambiato il paradigma terapeutico della patologia carcinoma ovarico e di conseguenza le prospettive e la qualità di vita delle pazienti. Stiamo vivendo una piccola rivoluzione che oggi fa registrare un ulteriore decisivo passo in avanti. Un farmaco attivo anche se non ci sono mutazioni Un farmaco di questa famiglia, chiamato niraparib, è stato ...