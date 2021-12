Senza sosta lo sviluppo del Samsung Galaxy S21: terza patch su Android 12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arrivano ancora una volta segnali significativi ed interessanti, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21. Il device top di gamma del produttore coreano, infatti, sta ricevendo proprio in questione il terzo aggiornamento stabile ed ufficiale basato su Android 12, con l’auspicio che possa risolvere alcuni problemi portati alla vostra attenzione nei giorni scorsi tramite altro articolo. In attesa di riscontri sotto questo punto di vista, bisogna riepilogare le informazioni che risultano disponibili finora. Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy S21 e sul terzo aggiornamento basato su Android 12 Riscontri a tal proposito, come sempre, ci arrivano direttamente da SamMobile, con cui possiamo fare effettivamente il punto della situazione per il noto device. Il dato curioso ed oggettivo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arrivano ancora una volta segnali significativi ed interessanti, per quanto riguarda ilS21. Il device top di gamma del produttore coreano, infatti, sta ricevendo proprio in questione il terzo aggiornamento stabile ed ufficiale basato su12, con l’auspicio che possa risolvere alcuni problemi portati alla vostra attenzione nei giorni scorsi tramite altro articolo. In attesa di riscontri sotto questo punto di vista, bisogna riepilogare le informazioni che risultano disponibili finora. Cosa sappiamo sulS21 e sul terzo aggiornamento basato su12 Riscontri a tal proposito, come sempre, ci arrivano direttamente da SamMobile, con cui possiamo fare effettivamente il punto della situazione per il noto device. Il dato curioso ed oggettivo ...

