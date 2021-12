Sciopero generale, stop dell'Authority: "Viola le norme" | Cgil e Uil confermano la data (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo Sciopero generale del 16 dicembre contro la Manovra va riprogrammato perché non rispetta il 'periodo di franchigia' previsto per i servizi postali, di igiene ambientale e alla collettività. Inoltre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lodel 16 dicembre contro la Manovra va riprogrammato perché non rispetta il 'periodo di franchigia' previsto per i servizi postali, di igiene ambientale e alla collettività. Inoltre ...

Sciopero generale il 16 dicembre: la conferma dei sindacati dopo lo stop del Garante. 'Rispetteremo le norme' Cgil e Uil confermano lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre . I sindacati 'prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi emanata in data odierna, relativa a scioperi di settore o territoriali ...

