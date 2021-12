Sciopero 16 dicembre, Authority: viola norme, riprogrammarlo. Sindacati verso conferma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo Sciopero generale proclamato per il prossimo 16 dicembre va riprogrammato perché non rispetta il “periodo di franchigia” previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre, viola la regola della “rarefazione oggettiva”: è troppo vicino, cioè, a una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. È questa la decisione presa dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha scritto a Cgil e Uil chiedendo di riformulare la data entro cinque giorni. Le due sigle, da quanto si apprende, dovrebbero però confermare la data dello Sciopero - proclamato contro una manovra considerata insoddisfacente - pur rispettando i rilievi della Commissione: saranno eventualmente ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) Logenerale proclamato per il prossimo 16va riprogrammato perché non rispetta il “periodo di franchigia” previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre,la regola della “rarefazione oggettiva”: è troppo vicino, cioè, a una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. È questa la decisione presa dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, che ha scritto a Cgil e Uil chiedendo di riformulare la data entro cinque giorni. Le due sigle, da quanto si apprende, dovrebbero peròre la data dello- proclamato contro una manovra considerata insoddisfacente - pur rispettando i rilievi della Commissione: saranno eventualmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dicembre Sciopero scuola 10 dicembre 2021: lezioni a rischio, le motivazioni Sciopero scuola, lezioni a rischio: cosa cambia per gli studenti? Molteplici potrebbero essere i disagi in occasione dello sciopero del 10 dicembre 2021. Al dirigente scolastico spetterà il compito ...

Garante a Cgil e Uil: "Sciopero 16 dicembre non rispetta regole" Lo sciopero del 16 dicembre, per quel che riguarda il settore Poste e igiene ambientale, non rispetta neanche il periodo di franchigia durante il quale non possono essere proclamati scioperi: la ...

Uno sciopero che non s’ha da fare Nel caso nostro, quegli accadimenti, quelle circostanze, come tante altre che in Italia hanno visto i lavoratori proclamare lo sciopero generale, segnano distanze siderali rispetto alla decisione ...

Sciopero generale: il primo tempo lo gioca oggi la scuola La miccia dello sciopero generale del 16 dicembre, indetto da Cgil e Uil contro la legge di bilancio del governo Draghi, è stata accesa dai sindacati della scuola. Saranno loro oggi a ritrovarsi in ...

