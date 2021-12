Scheda video dedicata | integrata o esterna?

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Quando compriamo un nuovo computer le caratteristiche che si guardano per prime sono il tipo e la potenza della CPU, quanta memoria RAM e la quantità di spazio del disco e, in alcuni casi, anche la. Lao GPU è l'unità di elaborazione delle immagini e della grafica, che può esserenella CPU oppure avere un chip dedicato. Unanella CPU sfrutta una parte della memoria RAM come memoria, mentre una GPUdispone di una memoriacompletamente separata dalla RAM, così da offrire prestazioni superiori. Siccome comprare un PC concosta molto meno, vale la pena ...