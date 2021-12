Samp | sulla cessione pesano anche 120 mln di debiti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Non un periodo tranquillo in casadoria. Con l’arresto del patron Ferrero e le sue conseguenti dimissioni da presidente del club, i blucerchiati si ritrovano in una situazione societaria più che delicata, a poche ore dal calcio d’inizio del Derby della Lanterna. La compagine genovese deve quindi essere ceduta al più presto., tuttavia, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Samp sulla

Il terremoto che ha interessato gli ambienti societari in seno alla Sampdoria è ancorabocca di tutti: Massimo Ferrero ha voluto dimettersi dal ruolo di presidente dopo l'arresto per accuse di reati societari e bancarotta (che non riguardano però il club doriano), notizia che ha ...... mentre sua figlia Vanessa, altra beneficiaria, un suo nipote e un autista, venivano ristretti agli arresti domiciliari. Un fulmine è, così, cadutotesta di questo incredibile personaggio ...SAMP LAZIO SONDAGGIO - Mattia Zaccagni si aggiudica la palma del migliore in campo. L'ex Verona, grazie ai due assist firmati, vince con il 57,88% delle preferenze. Alle spalle ...Le parole con le quali l'ex attaccante della Sampdoria, Eder ha parlato del Derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa ...