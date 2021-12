“Proprio tu che sei…” GF Vip | tra Sophie e Soleil è arrivato il momento del crash Fuoco e fiamme

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Adesso la tensione al ‘GF Vip 6’ è decisamente altissima. Nella Casa più spiata d’Italia è scoppiata una vera e propria lite traCodegoni eSorge, con parole grosse volate in pochi secondi. Una battaglia verbale, senza esclusione di colpi, che ha incendiato il reality show. Coloro che invocavano maggiori dinamiche nel programma di Alfonso Signorini sono stati praticamente accontentati, infatti questo strascico potrebbe trascinarsi fino alla prossima puntata in diretta del 10 dicembre. Nelle scorse oreCodegoni ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconcertati, ovvero quello che ha trovato in bagno, nel bidet: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”. E ha poi perso la testa: “Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone. E sono ...