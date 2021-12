Per Fiat Professional un tris di premi ai “What Van?” Awards (Di giovedì 9 dicembre 2021) Fiat Professional ha trionfato nel Regno Unito, in occasione del concorso “What Van?” Awards 2022, con il nuovo Ducato che si è aggiudicato i premi “Van of the Year” e “Large Van of the Year”, mentre E-Ducato versione Minibus ha conquistato il premio di “Minibus of the Year”. I giudici hanno elogiato il Nuovo Ducato per la sua straordinaria offerta tecnologica, il cambio manuale fluido e la trasmissione automatica a nove velocità. Il Nuovo Ducato è il primo veicolo commerciale in assoluto a essere equipaggiato con sistemi aVanzati di assistenza alla guida autonoma (ADAS) di livello 2, volti a migliorare l’esperienza di guida e a rendere il Ducato un ambiente più sicuro per il lavoro o il tempo libero. L’integrazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha trionfato nel Regno Unito, in occasione del concorso “?”2022, con il nuovo Ducato che si è aggiudicato iof the Year” e “Largeof the Year”, mentre E-Ducato versione Minibus ha conquistato ilo di “Minibus of the Year”. I giudici hanno elogiato il Nuovo Ducato per la sua straordinaria offerta tecnologica, il cambio manuale fluido e la trasmissione automatica a nove velocità. Il Nuovo Ducato è il primo veicolo commerciale in assoluto a essere equipaggiato con sistemi azati di assistenza alla guida autonoma (ADAS) di livello 2, volti a migliorare l’esperienza di guida e a rendere il Ducato un ambiente più sicuro per il lavoro o il tempo libero. L’integrazione ...

