Novovax, il vaccino che piace ai no vax. Via libera in arrivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un’arma in più contro la pandemia, soprattutto per alzare ulteriormente il numero di persone vaccinate: si tratta del nuovo vaccino covid Novovax, che potrebbe fare breccia anche tra i no vax duri e puri e gli scettici, essendo basato su una tecnologia più ‘accettata’ secondo molti di questi gruppi contrari alla vaccinazione. Il vaccino sfrutta infatti la tecnica delle proteine ricombinanti. L’approvazione potrebbe arrivare già a metà dicembre. vaccino Novovax: perché piace anche ai non vaccinati “Nuvaxovid”, questo il nome commerciale del vaccino, sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. Nulla a che fare dunque con la tecnologia a Rna, invisa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un’arma in più contro la pandemia, soprattutto per alzare ulteriormente il numero di persone vaccinate: si tratta del nuovocovid, che potrebbe fare breccia anche tra i no vax duri e puri e gli scettici, essendo basato su una tecnologia più ‘accettata’ secondo molti di questi gruppi contrari alla vaccinazione. Ilsfrutta infatti la tecnica delle proteine ricombinanti. L’approvazione potrebbe arrivare già a metà dicembre.: perchéanche ai non vaccinati “Nuvaxovid”, questo il nome commerciale del, sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. Nulla a che fare dunque con la tecnologia a Rna, invisa ...

Advertising

casamiciola : @nonelarena Buona sera DR Giletti Un sistema per convincere i no vax ci sarebbe Perché nessuno parla del vaccino… - francpassarelli : @nomicrochips Astra zeneca è un vaccino. Novovax è un vaccino. Johnson & Johnson è un vaccino. - casamiciola : @chetempochefa Buongiorno Fabio Tra poche settimane arriverà Novovax (vaccino proteico molto testato) questo sarà i… - casamiciola : @madforfree Buongiorno Maddalena Notizia importante,arriva In poche settimane Novovax vaccino proteico tradizional… -