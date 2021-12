Non è l’Arena, parla il dentista col braccio in silicone: «Era una provocazione». Gaia Tortora bacchetta Giletti: «Legittimazione che non va bene» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Massimo Giletti, Guido Russo L’informazione di La7 spaccata in due. Da una parte l’intransigenza di Enrico Mentana, intenzionato a non concedere spazi ai no-vax, dall’altra l’ostinazione in senso opposto di Massimo Giletti. Ieri sera, a Non è l’Arena, il conduttore ha ospitato in esclusiva Guido Russo, il dentista di Biella che si era presentato in un centro vaccinale con un braccio in silicone. Tutto compiaciuto, il giornalista gli ha dato voce e si è fatto raccontare in diretta quella che l’uomo ha definito “una provocazione“. “Ho costruito una parte di gommapiuma rivestita in silicone e sono andato al centro vaccinale di Biella. Ho compilato tutti i moduli, mi sono messo in coda… Quando mi sono spogliato tirando giù la felpa e alzando le maniche ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Massimo, Guido Russo L’informazione di La7 spaccata in due. Da una parte l’intransigenza di Enrico Mentana, intenzionato a non concedere spazi ai no-vax, dall’altra l’ostinazione in senso opposto di Massimo. Ieri sera, a Non è, il conduttore ha ospitato in esclusiva Guido Russo, ildi Biella che si era presentato in un centro vaccinale con unin. Tutto compiaciuto, il giornalista gli ha dato voce e si è fatto raccontare in diretta quella che l’uomo ha definito “una“. “Ho costruito una parte di gommapiuma rivestita ine sono andato al centro vaccinale di Biella. Ho compilato tutti i moduli, mi sono messo in coda… Quando mi sono spogliato tirando giù la felpa e alzando le maniche ...

