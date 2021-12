LIVE – Empoli-Fiorentina, Supercoppa Primavera 2021 (DIRETTA) (Di giovedì 9 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE di Empoli-Fiorentina, match valevole per la finale di Supercoppa Primavera 2021. La stagione ha già preso il via ma adesso le due formazioni si trovano una di fronte all’altra per contendersi il primo trofeo stagionale. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di giovedì 9 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Empoli-Fiorentina ore 17:00 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la finale di. La stagione ha già preso il via ma adesso le due formazioni si trovano una di fronte all’altra per contendersi il primo trofeo stagionale. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di giovedì 9 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 17:00 SportFace.

Advertising

pollogrini4 : RT @8110JR: Empoli , ora live, a 2 punti dalla Roma...tutto l'empoli guadagna quanto Mou..ma è un problema di rosa..si..di rosa.. - NMinciarelli : RT @8110JR: Empoli , ora live, a 2 punti dalla Roma...tutto l'empoli guadagna quanto Mou..ma è un problema di rosa..si..di rosa.. - Daniele20052013 : Empoli Udinese 3-1: rimontona toscana, Andreazzoli vola a 23 punti. Crisi nera per Gotti - infoitsport : LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: 'Abbiamo fatto un gran passo in avanti. E abbiamo tanti margini di miglioramento' - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: l’Empoli batte l’Udinese, in campo Torino e Cagliari #Finoallafine #Forzajuve… -