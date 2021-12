L' ira di Fedriga per la manifestazione No vax non autorizzata a Redipuglia | ' Estremamente grave'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ira Fedriga

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente Fvg e della Conferenza Regioni, Massimilianoa Radio 24, a 24 Mattino, dopo che ieri circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di Redipuglia (..."Abbiamo chiesto, tramite il presidente, da un lato l'anticipazione, e mi pare che la cosa di fatto arrivi, a cinque mesi dalla seconda dose per poter fare la terza", ripete Bonaccini a ...'La mancanza di personale sta diventando un problema per il settore dei parchi permanenti italiani, soprattutto nel caso del lavoro stagionale'. Lo ...Dopo lettere e intimidazioni da parte dei No Vax, il governatore del Friuli Venezia-Giulia è stato messo sotto scorta.