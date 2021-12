Leone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella sua poesia Song of poplars, lo scrittore Aldous Huxley, del , chiede a dei pioppi se sono “un’agonia di desideri indefiniti”. Ti faccio la stessa domanda, . Sei un’agonia di desideri indefiniti? O sei uno scrigno di desideri... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella sua poesia Song of poplars, lo scrittore Aldous Huxley, del , chiede a dei pioppi se sono “un’agonia di desideri indefiniti”. Ti faccio la stessa domanda, . Sei un’agonia di desideri indefiniti? O sei uno scrigno di desideri... Leggi

Advertising

zaiapresidente : ?? Spettacolare il leone di San Marco scelto dall'Amministrazione di Paese (TV) per dare il benvenuto a chi arriva n… - Agente_Lisa : Buongiorno da Laura e Leone, affiatatissima unità cinofila della questura di Genova, qui in trasferta a Parma… - chetempochefa : Questa domenica a #CTCF da @fabfazio ci saranno Miriam Leone, @rivamesta e Luca Marinelli, protagonisti del nuovo f… - xjawaadvoicex : RT @lanottesultetto: Qui per la vera superstar e cioè Leone Lucia Ferragni #TheFerragnez - closetoshawnn : RT @brightesthar: NON FEDEZ CHE SI FA TRUCCARE PER OTTO ORE DA BABBO NATALE PER FARE UNA SORPRESA A LEO E LEONE CHE APPENA LO VEDE ESORDISC… -