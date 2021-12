Lazio-Galatasaray, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2021/2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Lazio-Galatasaray, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Stadio Olimpico pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i biancocelesti, che con una vittoria si prenderebbero la vetta, e i turchi ai quali in questo scontro diretto può bastare anche il pareggio. Primo o secondo posto, lo ricordiamo, fa tutta la differenza del mondo. Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 9 dicembre. Lazio-Galatasaray sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di X e X e su Dazn con la telecronaca di X e X. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di. Stadio Olimpico pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i biancocelesti, che con una vittoria si prenderebbero la vetta, e i turchi ai quali in questo scontro diretto può bastare anche il pareggio. Primo o secondo posto, lo ricordiamo, fa tutta la differenza del mondo. Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 9 dicembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di X e X e sucon la telecronaca di X e X. SportFace.

Advertising

LazioNews_24 : #LazioGalatasaray, le probabili formazioni - Solo_La_Lazio : ?? #LazioGalatasaray, uno sguardo ai probabili titolari ?? Forse Ciro ce la fa... ?? Leggi qui ?? - periodicodaily : Lazio – Galatasaray: in tv e formazioni #europaleague #9dicembre @saraorlandini2 - Aquila6811 : RT @MattiDDribblare: Battere il #Galatasaray, che è veramente poca cosa, per arrivare primi nel girone ed evitare i playoff, anche chiamati… - Aquila6811 : RT @MattiDDribblare: Per la #Lazio di #Lotito contro il #Galatasaray sarà la 110° partita in Europa. Più di tutti i presidenti nella storia… -