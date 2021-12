Lazio-Galatasaray 0-0, Sarri: “Difficile su un campo del genere e contro chi non vuole giocare” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervenuto a Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato il pareggio contro il Galatasaray che non permette ai biancocelesti di ottenere nulla di diverso dagli spareggi di Europa League: “Secondo me abbiamo giocato una buona partita tenendola in pugno saldamente, c’è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, l’ultimo passaggio. Difficile giocare contro una squadra che non voleva giocare, e poi il campo di gioco era ingiocabile, qualcosa comunque c’è mancata in area di rigore. Per il predominio avuto potevamo creare di più. Bisogna crescere e vincere queste partite, essere più continui nel rendimento, 72% possesso palla va trasformato nel risultato. Mi sembra che abbiamo fatto dei passi in avanti nell’ordine in ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervenuto a Sky Sport, il tecnico della, Maurizio, ha commentato il pareggioilche non permette ai biancocelesti di ottenere nulla di diverso dagli spareggi di Europa League: “Secondo me abbiamo giocato una buona partita tenendola in pugno saldamente, c’è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, l’ultimo passaggio.una squadra che non voleva, e poi ildi gioco era ingiocabile, qualcosa comunque c’è mancata in area di rigore. Per il predominio avuto potevamo creare di più. Bisogna crescere e vincere queste partite, essere più continui nel rendimento, 72% possesso palla va trasformato nel risultato. Mi sembra che abbiamo fatto dei passi in avanti nell’ordine in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Galatasaray Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: ...

Acerbi: 'Alla Lazio serve qualcosa dal mercato, ma siamo forti!' ROMA - " Stasera dovevamo per forza vincere, loro hanno fatto poco e nulla. Ci è mancato l'1% per fare gol, ma il Galatasaray ha meritato di passare da prima. Giusto così". Francesco Acerbi analizza così lo 0 - 0 dell'Olimpico contro i turchi. Ai microfoni di Sky Sport ha continuato: "Ora ci tocca fare andata e ...

Calcio, Europa League, le pagelle di Lazio-Galatasaray 0-0: Terim mette la museruola a Sarri, Zaccagni generoso EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...

Lazio – Galatasaray, Acerbi: “C’è mancata la cattiveria ma la squadra ha fatto bene” La Lazio pareggia all’Olimpico contro il Galatasaray e chiude al secondo posto la fase a gironi di Europa League, abbandonando la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.

