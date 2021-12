Latina | sviene in strada dopo una serata di eccessi | minore in Ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una notte diquella che si è consumata martedì 7 dicembre 2021 a. Numerose le feste organizzate in vista della Festa dell’Immacolata e, tra chi era a divertirsi, anche moltinni. Per un 17enne lanon si è conclusa nel migliore dei modi: si è infatti sentito male al punto di svenire ed è stato portato in. Il ragazzo, nonostante la giovane età, è risultato ubriaco. Leggi anche: Lutto a: addio all’Ispettore Franco Cruciani, lascia compagna e due figliinunadiIl ragazzo, un 17enne, si è sentito male ed è svenuto a sul ciglio della. Gli sono stati prestati i primi soccorsi ed è stato poi portato ...