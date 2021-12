Juventus, Arrivabene: «Collaboriamo con le autorità, no a processi mediatici» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo una società quotata, soggetti a controlli molto molto rigidi. Collaboriamo con tutte le autorità con grande rispetto, però come Juventus pretendo anche rispetto”. Lo ha detto l’ad della Juventus Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport a propoisto dell’inchiesta della procurasui conti del club bianconero. “A me personalmente i processi mediatici non piacciono per niente. Rispetto le opinioni di tutti ma le rispetto ancora di più quando sono basate sui fatti” – ha aggiunto l’amministratore delegato della Juve Arrivabene. “Io sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio”. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo una società quotata, soggetti a controlli molto molto rigidi.con tutte lecon grande rispetto, però comepretendo anche rispetto”. Lo ha detto l’ad dellaMaurizioai microfoni di Sky Sport a propoisto dell’inchiesta della procurasui conti del club bianconero. “A me personalmente inon piacciono per niente. Rispetto le opinioni di tutti ma le rispetto ancora di più quando sono basate sui fatti” – ha aggiunto l’amministratore delegato della Juve. “Io sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio”.

