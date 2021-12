Ivan Gonzalez fa una rivelazione inedita sulla sua sfera privata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La confessione diNegli ultimi anni il pubblico italiano ha fatto la conoscenza di. Come sappiamo infatti il bel modello spagnolo ha partecipato a Temptation Island Vip, dove si avvicinò in particolar modo a Valeria Marini. Successivamente l’influencer è arrivato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show L'articolo proviene da Novella 2000.

Vi ricordate di? Lo spagnolo in cerca di gloria è diventato famoso qui da noi durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip "corteggiando" Valeria Marini . Successivamente il ragazzotto tutto ...Lo abbiamo conosciuto a Temptation Island Vip con Valeria Marini ( ci sono le cotolette ?), poiè sbarcato nei salotti di Barbara d'Urso e alla fine al GF Vip . Adesso il 'toro di Siviglia' è tornato in Spagna e in questi giorni ha rilasciato un'intervista molto particolare a Mtma. ...“Ogni volta che faccio l’amore mi sento male”, la strana confessione di un ex del Grande Fratello Vip: ecco qual è la sua malattia.Ivan Gonzalez, ex tronista ed ex volto di Temptation Island Vip, in queste ore ha rivelato di avere un problema che lo limita molto nella vita di tutti i ...