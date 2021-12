In arrivo 43 mld di tredicesime, crescono gli acquisti (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tredicesima torna a crescere. Dopo il crollo del 2020, quest’anno l’ammontare della mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare a 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre ma ancora 1,2 miliardi sotto il livello pre-pandemia. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto da Swg. fsc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tredicesima torna a crescere. Dopo il crollo del 2020, quest’anno l’ammontare della mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare a 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre ma ancora 1,2 miliardi sotto il livello pre-pandemia. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto da Swg. fsc/red su Il Corriere della Città.

