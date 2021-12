Hogwarts Legacy: Sumo Digital è coinvolta nel progetto! (Di giovedì 9 dicembre 2021) L‘azienda produttrice Sumo Digital ha annunciato di essere stata coinvolta nel progetto di Hogwarts Legacy insieme ad Avalanche Software e Portkey Games Nello sviluppo di Hogwarts Legacy è stata ufficialmente coinvolta un’altra casa produttrice: si tratta di Sumo Digital. L’azienda è già nota per aver lavorato a titoli come Forza Horizon 5 e Sackboy: A Big Adventure. Questa è una ottima novità, se si pensa che non molto tempo fa il lead designer del gioco si era dimesso da Avalanche e aveva lasciato i fan con il fiato sospeso per quanto riguarda lo sviluppo del titolo. Hogwarts Legacy: Sumo Digital non è l’unica azienda ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 dicembre 2021) L‘azienda produttriceha annunciato di essere statanel progetto diinsieme ad Avalanche Software e Portkey Games Nello sviluppo diè stata ufficialmenteun’altra casa produttrice: si tratta di. L’azienda è già nota per aver lavorato a titoli come Forza Horizon 5 e Sackboy: A Big Adventure. Questa è una ottima novità, se si pensa che non molto tempo fa il lead designer del gioco si era dimesso da Avalanche e aveva lasciato i fan con il fiato sospeso per quanto riguarda lo sviluppo del titolo.non è l’unica azienda ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Console_Tribe: Hogwarts Legacy, Sumo Nottingham e Red Kite Games coinvolti nello sviluppo - - Console_Tribe : Hogwarts Legacy, Sumo Nottingham e Red Kite Games coinvolti nello sviluppo - - samuuuuele : RT @bastaunminuto: Se stanotte ai #GameAwards non fanno vedere qualcosa di 'Hogwarts Legacy' non so come potrei reagire, è un anno che aspe… - bastaunminuto : Se stanotte ai #GameAwards non fanno vedere qualcosa di 'Hogwarts Legacy' non so come potrei reagire, è un anno che aspetto notizie - Riky29_ : Trailer di Hogwarts Legacy/Crimini di Silente? La prossima volta -

Ultime Notizie dalla rete : Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy, Sumo Digital conferma il coinvolgimento nello sviluppo È passato un po' di tempo da quando Warner Bros. Interactive Entertainment ha offerto molti nuovi dettagli o gameplay su Hogwarts Legacy dopo il suo rinvio al 2022. Insieme a Portkey Games e Avalanche Software, è stato confermato che anche Sumo Digital sta lavorando all'RPG d'azione open world. La società ha rivelato su ...

Hogwarts Legacy: Sumo Digital conferma il coinvolgimento nello sviluppo Dopo l'annuncio con trailer a settembre dello scorso anno, e la notizia del rinvio al 2022 datata gennaio, non si è saputo molto altro di Hogwarts Legacy , nuovo titolo ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter. Oggi 9 dicembre veniamo a sapere che insieme a Portkey Games e Avalanche Software , anche Sumo Digital ha confermato ...

Hogwarts Legacy: Sumo Digital è coinvolta nel progetto! L'azienda produttrice Sumo Digital ha annunciato di essere entrata a far parte del progetto Hogwarts Legacy con Avalanche Software.

Hogwarts Legacy, Sumo Digital conferma il coinvolgimento nello sviluppo È passato un po' di tempo da quando Warner Bros. Interactive Entertainment ha offerto molti nuovi dettagli o gameplay su Hogwarts Legacy dopo il suo rinvio al 2022. Insieme a Portkey Games e Avalanche ...

È passato un po' di tempo da quando Warner Bros. Interactive Entertainment ha offerto molti nuovi dettagli o gameplay sudopo il suo rinvio al 2022. Insieme a Portkey Games e Avalanche Software, è stato confermato che anche Sumo Digital sta lavorando all'RPG d'azione open world. La società ha rivelato su ...Dopo l'annuncio con trailer a settembre dello scorso anno, e la notizia del rinvio al 2022 datata gennaio, non si è saputo molto altro di, nuovo titolo ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter. Oggi 9 dicembre veniamo a sapere che insieme a Portkey Games e Avalanche Software , anche Sumo Digital ha confermato ...L'azienda produttrice Sumo Digital ha annunciato di essere entrata a far parte del progetto Hogwarts Legacy con Avalanche Software.È passato un po' di tempo da quando Warner Bros. Interactive Entertainment ha offerto molti nuovi dettagli o gameplay su Hogwarts Legacy dopo il suo rinvio al 2022. Insieme a Portkey Games e Avalanche ...