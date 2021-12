Giorgio Palù (AIFA): 608 morti da vaccino in 9 mesi (con vigilanza passiva). (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Palù Morti dopo il vaccino covid: l'errore di Aifa che fa litigare gli esperti e i veri dati degli effetti avversi È diventato virale nelle chat novax un video dove il presidente di Aifa Giorgio Palù dice che per il vaccino in Italia nell'anno 2021 sono morte 608 persone: ma non è ...

Vaccini, "608 morti correlate". Lo sconcertante dato di Aifa in Senato: la verità sugli "effetti avversi" Se pure Giorgio Palù incorre in errori che generano disinformazione e che vengono accolti con gioia da orde esultanti di no - vax, allora siamo messi davvero male. Il presidente dell'Associazione italiana del ...

